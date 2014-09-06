Боевики после перемирия 10 раз обстреляли позиции сил АТО - СНБО
13:14, 06 сентября 2014Политика
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Ситуация в зоне АТО после объявления вчера в 18.00 режима прекращения огня в целом стала более спокойной
Вчера впервые за последний месяц террористы прекратили обстрел Донецка / Фото УНИАН
За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киев сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"Ситуация в зоне АТО после объявления вчера в 18.00 режима прекращения огня в целом стала более спокойной... По предварительным данным, после введения режима прекращения огня потерь среди украинских военнослужащих нет", - сказал Лысенко.
По его словам, вчера впервые за последний месяц террористы прекратили обстрел Донецка.
Вместе с тем, Лысенко отметил, что вчера после 18.00 террористы на востоке Украины 10 раз обстреляли позиции и подразделения сил АТО.
Режим прекращения огня на востоке боевики нарушили 10 раз
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