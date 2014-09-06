Боевики после перемирия 10 раз обстреляли позиции сил АТО - СНБО

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киев сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Ситуация в зоне АТО после объявления вчера в 18.00 режима прекращения огня в целом стала более спокойной... По предварительным данным, после введения режима прекращения огня потерь среди украинских военнослужащих нет", - сказал Лысенко.

По его словам, вчера впервые за последний месяц террористы прекратили обстрел Донецка.

Вместе с тем, Лысенко отметил, что вчера после 18.00 террористы на востоке Украины 10 раз обстреляли позиции и подразделения сил АТО.