Вдова погибшего комбата и волонтер обвиняют Ляшко во лжи

Народного депутата Олега Ляшко обвиняют в мошенничестве ради пиара на войне, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, лидер Радикальной партии публично заявил, что в АТО погиб его друг, командир Александр Гуменюк. Ляшко заявил, что именно по его предложению в апреле текущего года тогдашний министр обороны Михаил Коваль назначил Гуменюка комбатом. Однако близкие и родственники погибшего говорят, что Ляшко и Гуменюк не были друзьями.

«Я даже не хочу входить в дискуссию, не хочу это комментировать, это очень непорядочно, очень непорядочно», - говорит товарищ погибшего комбата Михаил Давидюк.

Читайте также"Радикал" Ляшко получил по голове от депутата ШевченкоПо его словам, они вдвоем с Гуменюком, без Ляшко, формировали 11-й батальон добровольцев. А вдова Гуменюка отрицает, что ее муж вообще дружил с депутатом.

«Это пиар. 120% пиар. Это низко. У политиков нет ни совести, ни чести», - считает она.

Заявление Ляшко о том, что он общается с семьей погибшего, тоже не соответствует действительности. Политик заявил, что «помощник общался с семьей комбата, плохо, к сожалению, поживают, общаемся».

«Ляшко не связывался с нами, не разговаривал, ничего», - опровергает это жена погибшего.

Читайте такжеБывший "азовец" о Ляшко: в зоне АТО ему подавали руку "как девочке", чтобы он слез с КамазаДжип "Рендж Ровер", который он обещал продать и передать выручку на АТО, до сих пор не продан.

«Почти продали. Покупатель уже наклевывается. Нужно взять наибольшую цену», - пояснил политик.

Вместе с тем, волонтер из Черкасс Валентина Бессонова, которая работает на передовой, говорит, что так и не получила никакой машины, о передаче которой заявил Ляшко.

Она ежедневно готовит пищу и обеспечивает продовольствием бойцов на передовой, Ляшко назвал ее «ангелом Валечкой», с которой познакомился на Луганщине. В соцсетях поделился фотографией с ней, рассказал, что эта женщина печет хлеб воинам, а в конце похвастался - подарил ей автомобиль.

«Бронемашину да, он обещал. Ее нет. Человек пропиарился. Он приезжал к нам на трех брониках. Надо было один или два у него забрать. Она так нужна нам была. Мы тогда еду, хлеб, мы все возили мальчикам на передовую. Тем, кто рискует жизнью каждую секунду», - рассказала женщина.

Читайте такжеКличко об избиении Ляшко: Это был классический нокдаунНочью Валентину и ее парней русские накрыли артиллерией под городком Счастье. Сгорело все, даже личные вещи солдат, а также ее старая «Газель».

«Ночь нас заливало «Ураганами». В асфальт закатывали нас, все горело. Я немобильна, очень срочно нужна машина», - говорит волонтер.

На утро она вспомнила о Ляшко и написала ему SMS: «Олег, где машина?». Ответ был: «Ищем».

Виктор, товарищ волонтерки, возмущается и ложь Ляшко называет пиаром.

«Единственное, в чем соглашусь с Ляшко, что Валя - ангел. Да, Валя - ангел. Но не надо этим ангелом пользоваться в собственных интересах», - говорит мужчина.

Волонтерку сейчас волнует, чем накормить солдат на передовой. Говорит, запасов еды хватит на несколько дней, а транспорта нет.

Вдова же Александра Гуменюка Елена ищет деньги на технику для силовиков и даже не надеется, что Ляшко извинится за спекуляции на имени ее погибшего мужа.