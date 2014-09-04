Die Welt: Германия тормозит кампанию НАТО

НАТО хочет продемонстрировать на саммите решительность в отношении России. Но за кулисами есть разногласия. Особенно критикуют Германию.

Об этом пишут Мануэль Бевардер, Штефани Больцен и Торстен Юнгхольт в своей статье «Германия тормозит кампанию НАТО», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

НАТО отмечает 65-й день рождения, и британцы выбрали в этом году местом проведения саммита 28 государств-членов "Celtic Manor Resort" - традиционный отель, расположенный на зеленых холмах в Ньюпорте, Уэльс. Кажется, обстановка идеально подходит случаю: просторный парк, который пересекают поля для гольфа, отражает настроение альянса, который после 20 лет кризисного управления в мире, от Балкан до Афганистана, жаждет периода покоя и в этой уединенности обдумывает будущие задачи.

Но президент России Владимир Путин перечеркнул планировщикам саммита все расчеты. Своей агрессией против Украины, которая длится уже несколько месяцев, которая началась с аннексии Крыма и на востоке Украины достигла статуса открытой войны, он бросает вызов НАТО. Британцы отреагировали: когда главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны в этот четверг встретятся в "Celtic Manor Resort", перед главным входом роскошного отеля их ждет отполированный до блеска Eurofighter (истребитель 4го поколения). А также на зеленом ковре полей для гольфа стоят боевые самолеты и танки.

Одна страна мешает твердому позиционированию

НАТО стремится продемонстрировать свою готовность к обороне, союз хочет показать воспринимающему только боевую символику Путину: Смотри, у нас есть оружие и желание гарантировать безопасность каждого отдельного партнера по альянсу. Вопрос в том, смогут ли решения саммита угнаться за декорациями. В то время как, прежде всего восточноевропейские члены, от Прибалтики и Польши до Болгарии и Румынии, ощущают угрозу от Путина, есть одна страна, которая препятствует твердому позиционированию против Путина: это Германия.

По информации газеты "Welt", Федеральное правительство Германии спорит с Польшей и странами Балтии о том, насколько сильно и должен ли альянс вообще придерживаться однажды принятых на себя обязательств. Сутью спора, который не был разрешен на последнем заседании послов НАТО в Брюсселе во вторник, является Основополагающий акт НАТО-Россия 1997 года. Долгое время Берлин настаивал, чтобы в итоговом коммюнике саммита был фрагмент, в котором были бы указаны появившиеся после украинского кризиса «меры по приспособлению в соответствии с Актом НАТО-Россия».

Еще в среду пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что Германия не хочет нарушать акт. Мы придерживаемся договоренностей, несмотря на некоторое разочарование в российской политике в последние несколько недель. Идея такова: Путин может нарушать договора, мы не будем этого делать. Прежде всего, федеральное правительство не хочет давать россиянам повода и дальше усугублять положение в Украине.

Реактивные самолеты Бундесвера над Балтикой

Но эмиссары Берлина встретили жесткое сопротивление. Министр обороны Польши Томаш Семоняк сказал этой газете, что «акты не должны ограничивать действия НАТО в Восточной Европе. Союзники должны делать то, что считают правильным». Все время вспоминать про акт контрпродуктивно. Даже президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес из-за военной интервенции России в Восточную Украину ставил под вопрос законность договора. «Если соглашение больше не действует в определенных частях, то пришло время что-то менять», сказал он в среду после встречи с президентом США Бараком Обамой в Таллинне. Россия нарушила положения договора и создала «непредсказуемую новую среду безопасности».

Сначала восточные европейцы даже требовали расторгнуть договор. Документ, среди прочего, гарантирует Москве, что никакого большого и, прежде всего, длительного присутствия войск в странах бывшего Восточного блока не будет. Именно этого там хотят. Наблюдатели расценивают противостояние как знак того, что восточных европейцев, и особенно Польшу, больше нельзя рассматривать в качестве членов НАТО второго класса. В этих странах есть такое впечатление, что Германия все еще придерживается своей традиционной политики ослабления напряженности, когда, прежде всего, в странах Балтии, где есть много российских меньшинств, растет страх того, что Путин может протестировать свою Крымскую стратегию и на западе России. Польша выступает самоуверенно, тем более, что пока-еще-премьер-министр Польши Дональд Туск вскоре вступит на пост президента Совета ЕС.

Балансируя между Россией и союзниками, между призывом к большей ответственности в мире и внутриполитическими проблемами, федеральное правительство в настоящее время пытается навести мосты. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (ХДС) и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, по информации газеты «Die Welt», хотят в Ньюпорте создать финансируемый обеими странами целевой фонд НАТО для поддержки Украины. Так называемый Фонд C4 призван помочь украинской армии в реформировании своих устаревших командных структур и структур сотрудничества. Эксперты из Германии и Великобритании будут руководить помощью в реорганизации. Учитывая положение на востоке страны, отсутствие командных структур приносит Киеву немало серьезных проблем.

Меркель и дальше будет пытаться сгладить разногласия, ссылаясь на уже достигнутые Германией уступки. С начала этой недели истребители (Eurofighter) Бундесвера летают над Балтикой. Четыре боевых самолета – это часть так называемой воздушной полиции, патруля над Эстонией, Латвией и Литвой. Три страны на границе с Россией не имеют для этого собственных возможностей, поэтому другие страны НАТО по очереди уже многие годы предоставляют для этого свои боевые самолеты. В последний раз Бундесвер предоставлял «Торнадо», но теперь вне очереди принимает участие в увеличении присутствия НАТО на границе с Россией. Особенностью является то, что еще в апреле, когда операция была завершена, Германия хотела сделать над Балтикой безоружные тренировочные полеты. В условиях эскалации ситуации в Восточной Украине было решено до конца декабря участвовать в патрулях с вооруженной техникой.

Берлин хочет принять конкретные проекты по вооружению

В качестве еще одного знака доброй воли Меркель в Уэльсе объявит о поддержке плана действий НАТО по повышению способностей альянса в реагировании и обороне. Она понимает желание восточных европейцев, которые хотят знать, как НАТО будет реализовывать свой долг по оказанию помощи в сомнительном случае. «На саммите НАТО мы будем единодушно принимать ряд мер, которые повлияют на то, что – при соблюдении акта НАТО-Россия - скорость реагирования НАТО в этом регионе улучшится. Для этого производятся приготовления», сказала Меркель. Время реакции в несколько месяцев – это не то, что действительно поможет.

Этим канцлер намекает на силы быстрого реагирования НАТО, союз примерно из 4000 солдат, которые в течение двух дней будут задействованы в любой точке альянса. Бундесвер хочет принимать участие здесь, а также в сменяющихся составах четырех новых военных баз в восточных странах НАТО. Все эти меры, однако, подчеркивают в Берлине, не являются нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО.

В этом решении федеральное правительство едино с одним из самых мощных партнеров НАТО, США. Но президент США Барак Обама все равно недоволен Меркель: В течение многих лет, американцы настаивают на том, чтобы Германия увеличила расходы на оборону с нынешних 1,3 до двух процентов от валового внутреннего продукта. «НАТО должно рассматривать свою обороноспособность как единое целое и убедиться, что она находится на новейшем уровне и соответственно оснащена», сказал Обама во время визита в Таллин. Берлин, однако, утверждает, что двухпроцентный порог устарел. Гораздо важнее принимать конкретные проекты по оснащению и вместе их реализовывать. И здесь Восточная Европа опередила немцев: Чехия объявила в среду, чтобы уже сейчас будет постепенно увеличивать свои расходы на оборону.