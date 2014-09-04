Гиркин скрывается в российском монастыре (фото, видео)

"Поступили новые фотографии со Стрелковым. Сделаны 28 августа на Валааме", - написал блогер colonelcassad.

В записи также говорится, что Гиркин находится там вместе с одним из идеологов "евразийства" Александром Дугиным.

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27 августа на пресс-конференции в Москве представитель боевиков Денис Пушилин заявил, что Гиркин находится в отпуске.

Читайте такжеВ Ялте обещают показать живого Гиркина и создать антифашистский совет ультраправыхКак сообщал УНИАН, 14 августа "пресс-служба "ДНР" проинформировала, что "Совмин удовлетворил прошение об увольнении с должности министра обороны ДНР полковника Игоря Стрелкова в связи с переходом на другую работу".