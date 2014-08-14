Гиркин покинул пост "министра обороны" "ДНР"

Об этом сообщил пресс-центр "ДНР", передают РИА Новости. "На сегодняшнем заседании совмин удовлетворил просьбу об увольнении с должности "министра обороны" "ДНР" полковника Игоря Стрелкова в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

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В связи с освобождением Игоря Гиркина от должности "министром обороны" назначен Владимир Кононов, завтра его кандидатура может быть утверждена. Председатель совмина Александр Захарченко рассказал, что Игорь Гиркин будет выполнять другую "важную работу".