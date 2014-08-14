Гиркин покинул пост "министра обороны" "ДНР"
19:03, 14 августа 2014Политика
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Командующий боевиками, "министр обороны" террористической организации "Донецкая народная республика" ("ДНР") Игорь Гиркин по прозвищу Стрелков ушел в отставку в связи с переходом на другую работу.
Игорь Гиркин ушел в отставку с должности "министра обороны" "ДНР" / Фото: УНИАН
Об этом сообщил пресс-центр "ДНР", передают РИА Новости. "На сегодняшнем заседании совмин удовлетворил просьбу об увольнении с должности "министра обороны" "ДНР" полковника Игоря Стрелкова в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
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В связи с освобождением Игоря Гиркина от должности "министром обороны" назначен Владимир Кононов, завтра его кандидатура может быть утверждена. Председатель совмина Александр Захарченко рассказал, что Игорь Гиркин будет выполнять другую "важную работу".
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