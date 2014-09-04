Батальон "Киевская Русь" находится в окружении войск РФ - пресс-служба советника Президента

Об этом в соцсети сообщает Лариса Сарган, руководитель пресс-службы советника Президента и председателя партии "Блок Петра Порошенко" Юрия Луценко.Читайте такжеБереза: Для "Днепра-1" и "Донбасса" Иловайск должен был стать братской могилой

"11 батальон "Киевская Русь" находится в кольце русских войск. Под Дебальцево! Ребятам вторую неделю обещают тяжелую технику, но с неба она не упадет! Командир боится выводить ребят из кольца - нет команды. Сам не берет на себя такое решение, потому что будут считать дезертирами как батальон "Прикарпатье", - написала Сарган.

Она также сообщила, что там находится ее сосед Павел, которого дома ждет жена и дочь.

"Ребятам нужна помощь !!! Не повторите второй Иловайск!", - пишет Сарган в соцсети.