Батальон "Прикарпатье" вывели из зоны АТО, чтобы возобновить боеготовность

Пятый батальон территориальной обороны "Прикарпатье" выведен из зоны АТО к месту возобновления боеготовности.

Об этом пишет ТСН. "Согласно решению начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ 5 батальон теробороны выведен к месту возобновления боеготовности", - сообщает пресс-служба Ивано-Франковской обладминистрации, ссылаясь на официальный ответ заместителя секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко. Читайте такжеТымчук: российские военные обстреляли медицинскую колонну сил АТО 25 августа глава обладминистрации обращался к руководству государства с просьбой вывести батальон из зоны АТО для переформирования и восстановления боеспособности.

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