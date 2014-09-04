Сегодня ВР может уволить Гелетея - нардеп

Об этом в соцсети написал нардеп Александо Аронец.

"Депутаты в Раде поговаривают, что сегодня уволят Министра обороны Гелетея", - написал он.

Напомним, после того, как украинские сиовики попали в окружение в Иловайске, Президент Петр Порошенко пообещал кадровые выводы в связи с последними событиями во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

1 сентября Министр обороны сообщил, что Россия проиграла гибридную войну Украине, операции по освобождению Донбасса от боевиков завершена и нужно выстраивать оборону от России.



