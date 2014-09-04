Сегодня ВР может уволить Гелетея - нардеп
10:29, 04 сентября 2014Политика
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В ВР сегодня на закрытом заседании могут уволить Министра обороны.
REUTERS
Об этом в соцсети написал нардеп Александо Аронец.
"Депутаты в Раде поговаривают, что сегодня уволят Министра обороны Гелетея", - написал он.
Напомним, после того, как украинские сиовики попали в окружение в Иловайске, Президент Петр Порошенко пообещал кадровые выводы в связи с последними событиями во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
1 сентября Министр обороны сообщил, что Россия проиграла гибридную войну Украине, операции по освобождению Донбасса от боевиков завершена и нужно выстраивать оборону от России.
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