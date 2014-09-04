Главу РГА Новоазовска отправили в отпуск: его пост занял представитель "ДНР" - СМИ

В Новоазовске назначили нового главу райгосадминистрации – представителя "ДНР".

Об этом 0629 сообщил председатель Новоазовской администрации Олег Сидоренко.

По его словам, вчера ему пришлось уйти в отпуск. Его кабинет, а также пост сторонники "ДНР" передали другому человеку. Кому именно – Сидоренко не знает.

Учебный процесс в Новоазовске так и не стартовал. Ранее предполагалось, что дети пойдут в школы с 10 сентября, но теперь и эта дата под вопросом.

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Как отметил Сидоренко, в самом Новоазовске сейчас спокойно, но иногда слышны звуки выстрелов и взрывов.

Как сообщил в сети “Фейсбук” представитель батальона “Азов” Андрей Дзиндзя, милиция Новоазовска перешла на сторону оккупантов.

“По достоверным данным стало известно, что милиция Новоазовска получила заработную плату от оккупантов в рублях - в пересчете на гривну – 7000 грн.! - заявил Дзиндзя. - И не просто получили, а расписались в ведомостях. Также стало известно, что начальник милиции Моргун вернулся в Новоазовск, из которого бежал, когда вошли российские войска - ему предлагали заработную плату в размере 80000 рублей, и он якобы отказался. Думаю, после возвращения Новоазовска, все милиционеры, которые получили взятку от российских оккупантов, будут уволены. Им придется немного посидеть в тюрьме”.

Олег Сидоренко эту информацию опроверг. По его словам, милиция города работает в штатном режиме, служит Украине и защищает город от мародерства.