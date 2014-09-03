В "ДНР" назвали условие прекращения огня

Об этом заявил так называемый "премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александр Захарченко, сообщает ИТАР-ТАСС.

Он отметил, что антитеррористическую операцию на Донбассе проводят не только регулярные вооруженные силы Украины, но и подразделения Нацгвардии и добровольческие батальоны.

"Они уже не раз срывали намечавшиеся договоренности", - сказал Захарченко.

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Он напомнил, что "ДНР" неоднократно заявляла о своей готовности к временному прекращению огня.

"Сейчас военная ситуация изменилась не в пользу Киева, мы надеемся, что наши гуманные инициативы будут услышаны", - резюмировал Захарченко.

Как известно, в четверг пресс-служба Порошенко сообщила о том, что во время переговоров с Путиным была достигнута договоренность о "постоянном прекращении огня" на Донбассе. Позже эта формулировка была заменена на "режим прекращения огня".

В свою очередь Путин предложил Украине свой ​​план урегулирования ситуации на Донбассе из семи пунктов.

В "ДНР" заявили, что не прекратят огонь, пока на Донбассе находятся украинские войска.