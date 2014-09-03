Путин рассказал о семи пунктах своего мирного плана для Донбасса

По его словам, в ходе разговора они обсудили план урегулирования ситуации в Украине. Он отметил, что по пути из Благовещенска в Улан-Батор в самолете "набросал от руки некоторые соображения, план действий" и зачитал его. План состоит из семи пунктов, сообщает ИТАР-ТАСС.

В качестве первого пункта он назвал "прекращение активных наступательных операций вооруженных сил, формирований ополчения юга-востока Украины на донецком и луганском направлениях".

Вторым пунктом президент РФ предложил "отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населенных пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня".

В качестве третьего пункта Путин предлагает "предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля за соблюдением условий прекращения огня и мониторингом обстановки, создаваемой таким образом в зоне безопасности".

Российский президент считает, что для урегулирования ситуации в Украине (четвертый пункт) необходимо "исключить применение боевой авиации против мирных граждан и населенных пунктов в зоне конфликта".

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Кроме того, по мнению Путина, (пятый пункт) следует "организовать обмен насильственно удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" без каких-либо предварительных условий".

"Открыть гуманитарные коридоры для передвижения беженцев и доставки гуманитарных грузов на восток Украины", - продолжил он, перечисляя пункты (шестой пункт) предлагаемого им плана урегулирования.

Седьмым пунктом Путин назвал возможность направления в пострадавшие регионы ремонтных бригад для восстановления разрушенных объектов социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры на востоке Украины.

Президент России рассчитывает, что окончательные договоренности по плану урегулирования в Украине будут достигнуты 5 сентября на встрече контактной группы.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Петра Порошенко обнародовала сообщение о том, что украинский президент провел телефонный разговор с президентом РФ, в ходе которого они договорились о режиме прекращения огня на Донбассе. "Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые будут способствовать установлению мира", - отмечалось в сообщении. Через некоторое время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и Украины не договаривались о прекращении огня в Украине, поскольку, по мнению властей РФ, "Россия не является стороной конфликта".