СБУ разоблачила инженера, который передавал боевикам переговоры подразделений АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что 41-летний инженер, который имел допуск к сведениям, составляющих государственную тайну со степенью секретности «секретно» и «совершенно секретно», в марте с.г. был завербован на территории Украины кадровым сотрудником Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации.

По заданию российской разведки, инженер-предатель на специальной аппаратуре, которую он использовал как сотрудник государственного учреждения, незаконно прослушивал радиопереговоры подразделений АТО и передавал эти сведения российским диверсантам «Абверу», «Носу» и «Стрелку».

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