Региональная власть контролирует 70% территории Донецкой области - ОГА

В Донецкой областной госадминистрации заявляют, что сегодня региональная власть контролирует 70% территорий области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на губернатора Сергея Таруту.

По его словам, сегодня под контролем региональной власти находится 70% территорий области и более 50% населения поддерживают действия областной власти, готовы всячески помогать ее представителям. Говоря относительно переговоров с представителями террористической организации "ДНР", Тарута отметил, что для этого создана специальная контактная группа, есть уполномоченные Президента Украины для переговоров с боевиками.

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По мнению губернатора, стартовыми позициями на мирных переговорах должны стать: безусловный обмен военнопленными и возвращение украинской стороне полного контроля над границей с Российской Федерацией. Эти процессы должны находиться под контролем международных наблюдателей, работающих по мандату ООН или ОБСЕ, считает Тарута.