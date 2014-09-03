Порошенко - освобожденным из плена в Ливии: "Украина будет бороться за своих граждан везде"

Ключевое задание государства – это защита прав, жизни и здоровья каждого гражданина Украины, и именно на это должны быть направлены усилия всех органов власти, заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинцами, освобожденными из ливийского плена.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Для нас было приоритетным, ключевым заданием, чтобы мы изменили отношение государства Украина к каждому отдельному украинцу, украинцу за рубежом. Защита его прав, жизни и здоровья должна быть для государства первым приоритетом. Мы должны были обеспечить эффективную защиту вашей жизни», - сказал Порошенко, обращаясь к освобожденным.

«Все должны знать, что, если кто-то попал в беду, государство сделает все, чтобы его спасти и помочь, потому что в этом главная цель государства. Украина будет бороться за своих граждан везде», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что процесс освобождения был непростым, и к нему было привлечено достаточно много людей и руководителей арабских государств.

Вместе с тем он заметил, что праздновать победу пока рано, поскольку в плену еще осталось четверо украинцев. Глава государства выразил убеждение, что их вскоре также удастся освободить, поскольку все обвинения против них являются безосновательными. «Все обвинения, которые пытались им выдвинуть, являются абсурдными. Цивилизованный мир это знает», - отметил президент.

Один из освобожденных Владимир Братченко от имени остальных поблагодарил главу государству, министра иностранных дел, работников Посольства Украины, врачей за постоянную поддержку во время их пребывания в плену и усилия, которые они приложили для их освобождения. «Посольство всегда было рядом, мы всегда это чувствовали», - сказал он.

В свою очередь, Иван Лайбу добавил, что, находясь в плену в чужой стране, всегда чувствовал поддержку государства и украинского народа. «Огромная благодарность за это, потому что, когда каждый день чувствуешь, что за тобой народ, становится легче. Мы не теряли надежды и верили, что рано или поздно будем на своей Родине», - сказал он.

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Как напомнили в пресс-службе президента, в 2011 году ливийские повстанцы задержали 24 сотрудника ливийско-российской нефтяной сервисной компании TAHARA, среди которых были 2 россиян, 3 белоруса, остальные - украинцы. В СМИ сообщалось, что ливийские повстанцы обвинили рабочих, большинство из которых – обслуживающий персонал, в пособничестве бывшему лидеру Ливии Муаммару Каддафи. 24 августа 2014 года они были освобождены из плена и переправлены в Москву, а впоследствии – в Киев. Один из украинцев не дожил до освобождения.

Четверо украинцев еще остаются в плену боевиков группировки «Мисурата» - отец и сын Владимир и Вадим Чигиревы, Юрий Санин и Анатолий Рубан. Их товарищи передали президенту письма от жен пленных с просьбой способствовать их освобождению.