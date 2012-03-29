Трое украинцев, освобожденных из ливийского плена, вернулись домой

В Украину вернулись трое граждан Украины, освобожденных из ливийского плена.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

«Из Ливии недавно вернулись трое украинцев: гражданка Украины, входившая в группу украинских пленных в Триполи, и двое других граждан, которые были задержаны ливийцами во время активной военной фазы», - сказал он, добавив, что их освобождения добились украинские дипломаты.

А.Дикусаров отметил, что на сегодняшний день все усилия дипломатов сосредоточены на украинцах, которые задержаны в Триполи и возле аэропорта "Митига".

По словам А.Дикусарова, вчера украинские дипломаты посетили задержанных. Они, как всегда, передали украинцам все необходимые вещи, медикаменты, продукты питания. «Когда наши дипломаты посещают украинцев, задержанные имеют возможность поговорить со своими родными и близкими по мобильному телефону", - добавил руководитель пресс-службы.

А.Дикусаров отметил, что «места, где находятся украинские граждане - это не гостиницы высокого класса, но в то же время и не ливийская тюрьма".

Он заверил, что работа по освобождению украинских граждан ведется постоянно.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2011 года вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали ряд граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару Каддафи.

5 сентября в МИД сообщили, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. Среди задержанных есть одна женщина.

Президент Украины Виктор Янукович 19 сентября 2011 года поручил премьер-министру Николаю Азарову и председателю Службы внешней разведки Григорию Ильяшову принять все необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан Украины, задержанных в Ливии.