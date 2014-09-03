РФ стягивает бронетехнику к украинскому погранпункту "Красная Таловка"

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Пограничники зафиксировали рост активности вооруженных сил РФ на участке "Красная Таловка" в Луганской области. Установлено, что здесь в непосредственной близости от линии границы занимает позиции военная техника. Среди них 5 единиц самоходных артиллерийских установок", - сказал Андрей Лысенко.

Он также сообщил, что россияне продолжали разведку при помощи беспилотников. В частности, вчера, около 20.30 пограничники из пункта пропуска "Чаплинка" в Херсонской области, зафиксировали беспилотник, который двигался на высоте до 2 км в направлении из оккупированного Крыма в Макаровку Херсонской области.