В Польше заявили, что Запад использует Восточную Европу как противотанковую мину

Об этом он сказал в интервью польской Gazeta Wyborcza.

"Мы с удивлением констатируем, что некоторые западноевропейские страны так осторожно подходят к укреплению рубежа, который сейчас выглядит наиболее уязвимым... Они считают нас своей противотанковой миной", - сказал Сикорский.

По его словам, Польша, учитывая свою историю и расположение, значительно больше обеспокоена событиями в Украине. "Убеждать западных европейцев в нашей точке зрения очень утомительно и вызывает разочарование", - сказал польский министр.

В то же время он заверил, что восточный рубеж НАТО будет укреплен так, как хотела Польша. "Мы здесь тоже торговались за одно, получим что-то немного другое. Но не будем разочаровываться только потому, что присутствие (Альянса) будет называться непрерывным, а не постоянным. Имеет значение суть, то есть возможность практического выполнения гарантий для Польши", - сказал Сикорский.

Читайте такжеВ Чехии начинаются масштабные учения НАТО

Как сообщал УНИАН, 4-5 сентября в Уэльсе состоится саммит НАТО, на котором ожидается принятие решения об усилении обороны в восточноевропейских государствах в связи с агрессией России против Украины.

В то же время, по неофициальным данным, Альянс не согласится на размещение своих постоянных баз в Польше, как этого хотели польские власти. Будут проходить лишь постоянные ротационные тренировки. Против размещения таких баз остро выступает Россия, которая усматривает в этом угрозу для своей безопасности. РФ также угрожает дополнительным размещениям своей военной техники, в частности в Калининграде.