В Польше заявили, что Запад использует Восточную Европу как противотанковую мину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что государства Западной Европы используют страны на востоке Европейского континента как противотанковую мину.
Об этом он сказал в интервью польской Gazeta Wyborcza.
"Мы с удивлением констатируем, что некоторые западноевропейские страны так осторожно подходят к укреплению рубежа, который сейчас выглядит наиболее уязвимым... Они считают нас своей противотанковой миной", - сказал Сикорский.
По его словам, Польша, учитывая свою историю и расположение, значительно больше обеспокоена событиями в Украине. "Убеждать западных европейцев в нашей точке зрения очень утомительно и вызывает разочарование", - сказал польский министр.
В то же время он заверил, что восточный рубеж НАТО будет укреплен так, как хотела Польша. "Мы здесь тоже торговались за одно, получим что-то немного другое. Но не будем разочаровываться только потому, что присутствие (Альянса) будет называться непрерывным, а не постоянным. Имеет значение суть, то есть возможность практического выполнения гарантий для Польши", - сказал Сикорский.
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Как сообщал УНИАН, 4-5 сентября в Уэльсе состоится саммит НАТО, на котором ожидается принятие решения об усилении обороны в восточноевропейских государствах в связи с агрессией России против Украины.
В то же время, по неофициальным данным, Альянс не согласится на размещение своих постоянных баз в Польше, как этого хотели польские власти. Будут проходить лишь постоянные ротационные тренировки. Против размещения таких баз остро выступает Россия, которая усматривает в этом угрозу для своей безопасности. РФ также угрожает дополнительным размещениям своей военной техники, в частности в Калининграде.