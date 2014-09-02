Порошенко возглавит делегацию Украины на саммите НАТО в Уэльсе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, в центре внимания саммита будет вопрос агрессии Российской Федерации против Украины.

Порошенко представит во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств подходы к восстановлению безопасности в Европе, оценку позиции и роли Украины в системе безопасности, а также определение в этом контексте модальностей дальнейшего развития взаимодействия Украины с НАТО.

Читайте такжеРасмуссен: Украина получит поддержку на саммите НАТО“Проведение единого во время саммита заседания с отдельной страной-партнером на самом высоком уровне рассматривается нами как четкий сигнал в поддержку Украины, важности ее роли на евроатлантическом пространстве”, - сказал Перебыйнис.

Он сообщил, что МИД Украины прорабатывает с НАТО проект совместного заявления по итогам этого заседания комиссии, в которой, в первую очередь, должна быть отражена солидарность международного сообщества с Украиной, неизменность поддержки со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины, права украинского народа самостоятельно определять собственное будущее без внешнего вмешательства.

Читайте такжеСаммит НАТО примет "Дорожную карту готовности" - генсекКроме того, Украина ожидает начала практического взаимодействия по ряду направлений консультативной и материально-технической помощи со стороны НАТО для усиления обороноспособности. В частности, речь идет о создании новых трастовых фондов (совершенствование системы связи и обмена информацией в Вооруженных силах Украины в соответствии со стандартами НАТО, переподготовка и социальная адаптация военнослужащих, логистика и стандартизация, кибер-защита).