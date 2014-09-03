Жена и дети Президента облились ледяной водой в эстафете Ice Bucket Challenge

Семья Порошенко приняла благотворительную эстафету Ice Bucket Challenge и на улице облилась ледяной водой. Младшие дети по очереди бросали вызов друг другу, а в конце передали эстафету своей матери и жене Петра Порошенко Марине.

Она, в свою очередь, передала эстафету директору "Мистецького Арсенала" Натальи Заболотной, телеведущей "5 канала" Яне Конотоп и дизайнеру Виктории Гресь.

Также, семья президента перечислила деньги на благотворительность.