Жена и дети Президента облились ледяной водой в эстафете Ice Bucket Challenge
09:45, 03 сентября 2014Политика
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Трое детей президента Украины Петра Порошенко Александра, Евгения и Михаил, а также его жена Марина облились ледяной водой.
Семья Порошенко приняла участие в IceBucketChallenge
Семья Порошенко приняла благотворительную эстафету Ice Bucket Challenge и на улице облилась ледяной водой. Младшие дети по очереди бросали вызов друг другу, а в конце передали эстафету своей матери и жене Петра Порошенко Марине.
Она, в свою очередь, передала эстафету директору "Мистецького Арсенала" Натальи Заболотной, телеведущей "5 канала" Яне Конотоп и дизайнеру Виктории Гресь.
Также, семья президента перечислила деньги на благотворительность.
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