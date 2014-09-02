Spiegel: Тайное оружие Европы против Кремля

В своей статье «Тайное оружие Европы против Кремля», опубликованной на сайте немецкого журнала Spiegel, Ванесса Штайнметц пишет, что это «значительные шаги», которые хотят предпринять в украинском кризисе против России. Об этом сообщил на саммите в воскресенье глава Евросовета Герман Ван Ромпей. В течение недели теперь должно быть принято решение о новых санкциях против России. Ну какими же будут эти «значительные шаги», учитывая уже предпринятые меры?

У британского правительства на этот счет конкретные представления: по информации «Bloomberg», сотрудники премьер-министра Дэвида Кэмерона хотят внести в список санкций ЕС отключение российских банков от сети SWIFT. Представитель находящейся в Москве консалтинговой фирмы Macro Advisory сказал, что эта мера будет означать существенное увеличение уже существующих санкций против Москвы и может нарушить международные торговые операции России. Кратко: Россия будет почти изолирована в финансовом плане.

Читайте такжеLe Monde: ЕС дал России неделю до того как ввести новые санкцииЧто важного делает Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (сокращенно SWIFT) для российского и международного банковского сектора в целом, так это обеспечение инфраструктуры. Бельгийская компания выступает в качестве своего рода общепринятой почты финансового сектора. Банки осуществляют через нее международные платежи, после презентации Swift к сети подключились более 10 000 финансовых учреждений в 215 странах. В прошлом году ежедневно отправлялось более 20 миллионов сообщений, которые были стандартизированы Swift.

По телекоммуникационной сети сообщества, к примеру, один банк может сообщить другому, что для его клиента есть платежное поручение, чей эквивалент банк-получатель может забрать в определенную дату с указанного расчетного счета и должен передать получателю. Прямые денежные потоки не проходят через это сообщество. Клиенты банка знают поставщика услуг по SWIFT/BIC коду, который обозначает международный код банка.

«Чрезвычайный и беспрецедентный шаг»

Swift стал известен вне финансового сектора в связи с неприятной историей со шпионажем Агентства Национальной безопасности США. Из документов осведомителей Эдварда Сноудена вытекает, что разведка США подключалась к сети Swift сразу на нескольких уровнях.

Банкам нужна сеть Swift. Если они отключены от сети, то больше не могут пересылать деньги по всему миру между различными банками. Это может иметь огромные негативные последствия для бизнеса. Иран испытал это в 2012: из-за санкций, связанных с ядерной программой, банки страны были отрезаны от сети Swift – поэтому внешняя торговля прекратилась. «Чрезвычайный и беспрецедентный шаг для Swift», сказал тогда генеральный директор Лазаро Кампос. Соответствующе большой является угроза и для России: «Я надеюсь, что до отключения Swift не дойдет, потому что это повлечет за собой серьезные проблемы», сказал Геннадий Меликьян из Сбербанка России газете Handelsblatt.

Читайте такжеThe Guardian: Россия и экономическая война: разрушение нового мирового порядка свободного рынкаНа расспросы Spiegel, или в случае таких санкций бельгийская компания последует воле ЕС, пресс-секретарь не хотел отвечать. Помимо влияния на экономику России отключение от Swift, однако, может стать проблемой для остальных государств. Ричард Рейд из Университета Данди в Шотландии в интервью "Bloomberg" указывает на то, что такая изоляция приведет также к тому, что большая часть российского денежного потока вряд ли будет прозрачной и понятной. В конечном счете, это может осложнить введение будущих значительных санкций.

Построить собственную сеть транзакций

Москва, тем временем, уже работает над соответствующим законом, для создания собственной сети транзакций, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, по данным газеты "Neue Zürcher Zeitung", которая ссылается на российские информагентства. Закон должен вступить в силу только тогда, когда станет ясно, что Центральный банк располагает необходимой для этого технологией.

Это не первые планы, направленные на то, чтобы сделать финансовые операции России независимыми от западных платежных инфраструктур: уже несколько месяцев Москва планирует создание своей собственной платежной системы. Причина в том, что американские компании кредитных карт Visa и MasterCard в марте временно больше не обслуживали кредитные карты российского банка СМП. Однако, пока такой системы еще нет.