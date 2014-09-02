"УДАР" пойдет на парламентские выборы вместе с Блоком Порошенко

Об этом сообщил во вторник лидер фракции "УДАР" Виталий Ковальчук, передает Украинская правда.

Он напомнил, что 29 марта Виталий Кличко и Петр Порошенко подписали "меморандум о единении".Читайте такжеПорошенко призывает после выборов создать коалицию демократических сил

"Это декларирует нашу общую политическую деятельность, совместное участие в выборах в Верховную Раду. Единственное что, сегодня обсуждается формат, продолжаются консультации, о результате которых объявят после их завершения".

Как известно, на съезде 27 августа партию Порошенко "Солидарность" переименовали в "Блок Петра Порошенко", а возглавил ее Юрий Луценко.