"УДАР" пойдет на парламентские выборы вместе с Блоком Порошенко

12:50, 02 сентября 2014
Политика
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"УДАР"Виталия Кличко  пойдет на парламентские выборы вместе с Блоком Петра Порошенко

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Об этом сообщил во вторник лидер фракции "УДАР" Виталий Ковальчук, передает Украинская правда. 

Он напомнил, что 29 марта Виталий Кличко и Петр Порошенко подписали "меморандум о единении".Читайте такжеПорошенко призывает после выборов создать коалицию демократических сил

"Это декларирует нашу общую политическую деятельность, совместное участие в выборах в Верховную Раду. Единственное что, сегодня обсуждается формат, продолжаются консультации, о результате которых объявят после их завершения".

Как известно, на съезде 27 августа партию Порошенко "Солидарность" переименовали в "Блок Петра Порошенко", а возглавил ее Юрий Луценко.

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