"УДАР" пойдет на парламентские выборы вместе с Блоком Порошенко
12:50, 02 сентября 2014Политика
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"УДАР"Виталия Кличко пойдет на парламентские выборы вместе с Блоком Петра Порошенко
"УДАР" пойдет на парламентские выборы вместе с Блоком Порошенко
Об этом сообщил во вторник лидер фракции "УДАР" Виталий Ковальчук, передает Украинская правда.
Он напомнил, что 29 марта Виталий Кличко и Петр Порошенко подписали "меморандум о единении".Читайте такжеПорошенко призывает после выборов создать коалицию демократических сил
"Это декларирует нашу общую политическую деятельность, совместное участие в выборах в Верховную Раду. Единственное что, сегодня обсуждается формат, продолжаются консультации, о результате которых объявят после их завершения".
Как известно, на съезде 27 августа партию Порошенко "Солидарность" переименовали в "Блок Петра Порошенко", а возглавил ее Юрий Луценко.
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