Съезд избрал Луценко председателем партии “Солидарность”

За данное решение проголосовали 122 из 125 делегатов съезда, передает корреспондент УНИАН.

Перед этим народный депутат Украины Юрий Стець подал в отставку с должности председателя партии “Солидарность”. Он отметил, что он сейчас больше нужен “на фронте” - на востоке Украины.Читайте такжеПоддержку избирателей на Востоке получат партии Тигипко и Порошенко – политолог

Стець выразил надежду, что во время парламентских выборов объединят свои усилия все политические силы, которые были на Майдане, и еще до завершения выборов заявят о создании коалиции в новом парламенте. Он выразил убеждение, что в списке партии на выборах будет более 70% новых людей.