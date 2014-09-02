Штурмовать Мариуполь могут не только на суше, но и с моря - Тымчук
02:48, 02 сентября 2014Политика
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Российские войска могут начать штурм Мариуполя с моря.
Российские войска могут начать штурм Мариуполя с моря / 0629.com.ua
Об этом в своем Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"По нашим прогнозам, штурм Мариуполя может идти не только на сухопутном театре, но и с моря. Здесь мы имеем только силы пограничников с их катерами (корабли ВМС по понятным причинам из Черного моря в Азовское не перебросить)", - написал Тымчук.
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Ранее в СНБО рассказали, что силы антитеррористической операции закрепились на рубеже Комсомольск-Раздольное, а также обеспечивают охрану и несения службы на блокпостах вокруг Мариуполя.
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