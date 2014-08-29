Süddeutsche Zeitung: Россия действует в открытую

Там, где несколько недель назад стояли всего два самолета, теперь почти нет места. Спутниковые фотографии военного аэродрома Миллерово не оставляют сомнений. Россияне стянули к границе с Украиной тысячи солдат. В своем выступлении в Монсе, Бельгия, НАТО говорит о «высокомобильной, эффективной армии для наступления».

В своей статье «Россия действует в открытую», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Даниэль Брёсслер пишет, что 17 мая был тихий день на военном аэродроме Миллерово недалеко от границы России с Украиной. По крайней мере, так все выглядит на спутниковых снимках, которые Генерал Нико Так показывает в четверг в военной штаб-квартире НАТО в Монсе, Бельгия. Видны два самолета и много неиспользованного места.

Рядом есть другая фотография. На ней аэродром выглядит оживленным. Видно множество самолетов, все места заняты. Эта фотография была сделана 21 августа. Так, начальник кризисного и оперативного центра НАТО в Монсе, сказал, что рядом с границей заняла позиции «высокомобильная, эффективная армия для наступления». Сообщение: За неделю до саммита НАТО в Уэльсе ситуация на востоке Украины значительно усугубилась. И: Россия теперь действует в открытую.

«В течение последних двух недель мы видели значительное усиление российского военного вторжения в Украину - как с точки зрения масштабов, так и сложности," говорит Так. Он предоставил целый ряд фотографий, которые доказывают это. Они показывают лагерь на российской стороне, который за последние несколько месяцев увеличился до огромных размеров. По словам Така, они также показывают танковые подразделения на подконтрольных повстанцам территориях. Можно увидеть зенитное орудие, выставленное в длинный ряд. По представлению бригадного генерала, фотографии от фирмы Digital Globe – это «дополнительные доказательства того, что российские боевые части, оснащенные высокотехнологичным оружием, действуют на территории суверенной Украины». И все же они показывают только «верхушку айсберга» по сравнению с масштабом российской военной помощи.

«Значительно больше тысячи» российских солдат

Впервые НАТО называет цифры. «Значительно больше тысячи» российских солдат задействованы в Восточной Украине, говорит Так, ссылаясь на открытые источники, а также на информацию спецслужб. Цифра резко расходится с официальным представлением Москвы, согласно которому Россия не поддерживает сепаратистов своими солдатами. Когда недавно группа российских солдат была схвачена в Украине, Министерство обороны России утверждало, что они заблудились на украинской территории.

НАТО видит в таких заверениях лишь попытки заведомо ложного изложения фактов, что с самого начала типично для российской интервенции. Генерал НАТО Так говорит о «большом количестве современного оружия, зенитной артиллерии, танков и бронетехники», которые были доставлены сепаратистам. «Это оружие, наряду с присутствием российских боевых частей в Украине ведет ко все больше внушающей опасения ситуации», предупреждает нидерландец.

«Россия поставляет подкрепление сепаратистам, чтобы изменить динамику»

Для недавнего усиления и все более открытого вторжения России аналитики НАТО выделяют две основные причины. Во-первых, сбиение малайзийского авиалайнера показало виновникам в Москве, насколько опасно давать такую сложную военную технику в руки плохо обученных людей.

Но что еще более важно: российская сторона должно быть боялась поражения сепаратистов. В последние недели они все больше были в обороне и требовали большей поддержки из Москвы. И не зря, в чем убеждено НАТО. «Россия поставляет подкрепление сепаратистам, чтобы изменить динамику, которая в настоящий момент в пользу украинской армии», говорит Так. Целью России является избавить сепаратистов от давления, чтобы «заморозить конфликт». Бригадный генерал убежден, что российская сторона будет делать все, что посчитает необходимым, чтобы предотвратить поражение повстанцев.

Возможный новый фронт на юге возле Мариуполя

По заявлениям НАТО, возможности россиян при этом довольно обширны. 20 000 российских солдат стянули к границе с Украиной. Армия, которую используют для давления на Украину. Эксперты НАТО особенно обеспокоены информацией об открытии нового фронта на юге вблизи Мариуполя, который еще больше усложнит украинским войскам борьбу с сепаратистами.

По оценкам НАТО, российские солдаты не боятся вмешиваться непосредственно в боевые действия. Уже был явный «контакт» между российскими и украинскими боевыми частями, сказал Так. О вторжении он все еще не говорит. Офицерам НАТО не положено делать такие расстановки. Для НАТО до сих пор речь идет о «нашествии» российских войск в соседнюю страну. Бригадный генерал считает, что следующий ход за политиками. Однако, спутниковые снимки, показанные генералом, скорее всего, сыграют определенную роль на саммите НАТО в Уэльсе.