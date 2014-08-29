Посол Украины в НАТО: нам нужна военная помощь Альянса

Об этом заявил посол Украины в НАТО Игорь Долгов в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос, хотела ли бы Украина прямой военной помощи НАТО. "На данный момент мы не обсуждаем этот вариант. Что нам нужно, так это больше помощи, включая военную", - сказал он.

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Игорь Долгов напомнил, что НАТО "не может поддержать Украину вооруженными формированиями". "Мы не ожидаем этого от стран-членов. Мы можем себя защитить сами. Но нам нужна ваша помощь, чтобы остановить агрессию, чтобы призвать президента России Путина к миру", - сказал украинский дипломат.

Он также опроверг информацию, что страны НАТО поставляют оружие Украине. "К сожалению, ни одна страна НАТО не поставляет оружие Украине. Вчера посол России Чуркин на заседании Совета безопасности ООН поставил вопрос правительству США относительно того, откуда украинцы имеют такое современное вооружение. К сожалению, мы его не имеем. Мы хотим иметь, но еще не имеем", - сказал Игорь Долгов.