Некоторые члены НАТО согласились через фонды финансировать реформирование ВСУ

Об этом Расмуссен сказал сегодня в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о предоставлении помощи альянса Украине.

«Уже на сегодняшнем заседании несколько союзников заявили о своем конкретном взносе в эти фонды, и на саммите в Вельсе будет больше таких сообщений. Эти фонды помогут Украине в реформировании и модернизации Вооруженных сил с тем, чтобы сделать их более сильными, чтобы защитить Украину», - заявил генсек НАТО.Читайте такжеРасмуссен: Украина может стать членом НАТО

По его словам, из этих фондов будут финансировать «конкретные инициативы в четырех сферах: логистика, контроль над управлением, кибер-защита и помощь военным, включая раненых».

«На саммите в Вельсе мы примем решение, как мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной», - подчеркнул Расмуссен.

Как сообщал УНИАН, 25 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страны-члены НАТО приняли решение создать три трастовых фонда для Украины, решение по их наполнению и использованию будет принято в ближайшее время.