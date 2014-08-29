Некоторые члены НАТО согласились через фонды финансировать реформирование ВСУ
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил, что среди членов альянса уже есть страны, которые согласились финансировать трастовые фонды для Украины, средства из которых будут направлены на реформирование Вооруженных сил.
Об этом Расмуссен сказал сегодня в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о предоставлении помощи альянса Украине.
«Уже на сегодняшнем заседании несколько союзников заявили о своем конкретном взносе в эти фонды, и на саммите в Вельсе будет больше таких сообщений. Эти фонды помогут Украине в реформировании и модернизации Вооруженных сил с тем, чтобы сделать их более сильными, чтобы защитить Украину», - заявил генсек НАТО.Читайте такжеРасмуссен: Украина может стать членом НАТО
По его словам, из этих фондов будут финансировать «конкретные инициативы в четырех сферах: логистика, контроль над управлением, кибер-защита и помощь военным, включая раненых».
«На саммите в Вельсе мы примем решение, как мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной», - подчеркнул Расмуссен.
Как сообщал УНИАН, 25 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страны-члены НАТО приняли решение создать три трастовых фонда для Украины, решение по их наполнению и использованию будет принято в ближайшее время.