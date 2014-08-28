The Guardian: Финляндия и Швеция собираются усилить связи с НАТО

В статье, которая называется «Финляндия и Швеция собираются усилить связи с НАТО», опубликованной в британской газете The Guardian, сообщается о том, что Финляндия и Швеция планируют более тесно сотрудничать с НАТО, подписав пакт, который позволит скандинавским странам получать помощь от сил Альянса в чрезвычайных ситуациях, сообщили чиновники в среду.

Такое решение было принято в то время как страны-члены НАТО готовятся к саммиту, который состоится на следующей неделе в Уэльсе, а напряженность в отношениях между Россией и Западом в связи с украинским кризисом продолжает расти. Финляндия имеет общую границу с Россией протяжностью в 1,300 км.

Финское правительство заявило, что соглашение о поддержке принимающей страны будет применяться в таких ситуациях, как «катастрофы, чрезвычайные ситуации и в случае угрозы безопасности». Договор также предусматривает совместные учения и военное сотрудничество.

Старший советник Министерства обороны Финляндии Мика Варвикко сказал, что Финляндия намерена подписать соглашение на саммите на следующей неделе. Ожидается, что Швеция сделает то же самое.

Лидеры обеих стран, которые уже проводят совместные учения и тесно сотрудничают с НАТО во время международных операций, подчеркивают, что это соглашение не означает, что Швеция и Финляндия собираются вступать в НАТО.

«Существует очень большое различие между тем, чтобы быть членом НАТО и тем, чтобы не быть им», – сказала министр обороны Швеции Карин Энстрём в интервью Associated Press. «Мы являемся активными партнерами НАТО и хотим углубить наше сотрудничество с НАТО».

Опросы общественного мнения в Финляндии и Швеции показывают, что большинство граждан этих стран не поддерживают членство в НАТО. Во время холодной войны обе страны официально сохраняли нейтралитет.

Во вторник The Guardian сообщала, что НАТО собирается развертывать свои силы на новых базах в странах, граничащих с Россией, шаг, который обязательно вызовет сильную реакцию Москвы.