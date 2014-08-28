Совет Безопасности ООН проведет экстренную встречу из-за ситуации в Украине

Совет Безопасности ООН проведет в 14:00 по нью-йоркскому времени (21:00 по киевскому времени) экстренную встречу в связи с сообщениями о вторжении российских войск на территорию Украины.

Об этом заявил журналистам председательствующий в СБ в августе постоянный представитель Великобритании при ООН Марк Лайалл Грант, передает ИТАР-ТАСС.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал западных партнеров созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с существенным увеличением российских войск на востоке Украины.

"Считаю необходимым, чтобы наши западные партнеры безотлагательно созвали чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Россия существенно нарастила военное присутствие в Украине", - заявил он.