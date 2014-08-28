В Ялте обещают показать живого Гиркина и создать антифашистский совет ультраправых

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на сообщества «Пресс-анонсы Крыма» в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, также в мероприятии примут участие российский ультраправый политик, советник президента России Сергей Глазьев, «вице-премьер» Крыма Михаил Шеремет, член президентского совета России по правам человека Максим Шевченко.

Также, по сообщению организаторов, запланировано участие в «конференции» представителей из 12 стран Европы, в том числе председателя комитета по иностранным делам венгерской ультраправой партии «Йоббик - За лучшую Венгрию» Мартона Дёндёши.

Читайте такжеГиркин покинул пост "министра обороны" "ДНР"В анонсе говорится о том, что на мероприятии состоится «форум по созданию антифашистского (Антимайданного) Совета Российской Федерации».

Мероприятие запланировано на 29 августа в отеле «Ялта-Интурист».

При этом в дирекции по связям с общественностью гостиницы заявили, что «Ялта-Интурист» не принимает участие в данном мероприятии и попросили не упоминать их отель.

«Мы аполитичная организация и не принимаем участия в мероприятии», – сообщили в дирекции отеля.

Однако информацию о самом проведении форума здесь не опровергли.