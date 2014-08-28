В Ялте обещают показать живого Гиркина и создать антифашистский совет ультраправых
В аннексированном Крыму объявили о проведении конференции «Россия, Украина, Новороссия: глобальные проблемы и вызовы», на которую, по заявлению организаторов, приедут главари террористов Александр Бородай, Игорь Стрелков, Александр Мозговой и другие.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на сообщества «Пресс-анонсы Крыма» в социальной сети Facebook.
Согласно сообщению, также в мероприятии примут участие российский ультраправый политик, советник президента России Сергей Глазьев, «вице-премьер» Крыма Михаил Шеремет, член президентского совета России по правам человека Максим Шевченко.
Также, по сообщению организаторов, запланировано участие в «конференции» представителей из 12 стран Европы, в том числе председателя комитета по иностранным делам венгерской ультраправой партии «Йоббик - За лучшую Венгрию» Мартона Дёндёши.
Читайте такжеГиркин покинул пост "министра обороны" "ДНР"В анонсе говорится о том, что на мероприятии состоится «форум по созданию антифашистского (Антимайданного) Совета Российской Федерации».
Мероприятие запланировано на 29 августа в отеле «Ялта-Интурист».
При этом в дирекции по связям с общественностью гостиницы заявили, что «Ялта-Интурист» не принимает участие в данном мероприятии и попросили не упоминать их отель.
«Мы аполитичная организация и не принимаем участия в мероприятии», – сообщили в дирекции отеля.
Однако информацию о самом проведении форума здесь не опровергли.