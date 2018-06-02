Евронаци: кто на Западе поддерживает Путина

Еще в первых числах марта 2014 года, за две недели до псевдореферендума и аннексии украинского Крыма, известный историк и религиовед Андрей Зубов опубликовал в одной из российских газет статью, в которой раскритиковал политику Кремля по отношению к Украине и сравнил действия руководства России с действиями руководства нацистской Германии. Собственно, за это профессор кафедры философии лишился работы в МГИМО.

Аналогию между Путиным и Гитлером провела сенатор США Хиллари Клинтон: «Что-то такое мы уже слышали... Про этнических немцев, немцев по происхождению, проживающих в Чехословакии, Румынии и других местах... Гитлер о них постоянно говорил и утверждал, что с ними обращаются неправильно». А за день до проведения крымского псевдореферендума депутат Сейма Латвии Карлис Сержантс заявил, что Путин встал для него «в один ряд с «великими» (в плохом смысле слова) диктаторами, такими, как Гитлер и Муссолини».

Подтверждением того, что все эти мнения небезосновательны, стало выступление Владимира Путина перед государственной Думой о присоединении Крыма к России. Можно было бы сделать вид, что во время этой речи не было бурных аплодисментов депутатов Думы, которые, в едином порыве, стоя, приветствовали аннексию Крыма. Можно было бы не вспоминать, что за две недели до этого, когда Путина спросили, допускает ли он присоединения Крыма к РФ, он ответил «нет». Можно было бы закрыть глаза на тот факт, как Путин отзывался о власти в Киеве – «антисемитах, фашистах и русофобах» – якобы применяющих против крымчан «террор, убийства и погромы», хотя не было ни террора, ни преследований русскоязычных граждан, ни погромов.

Но весь мир понял — Путин, как Гитлер на Судетах (регион в Чехии, населенный немцами, под предлогом «защиты прав» немецкого населения Судет Гитлер вторгся в Чехословакию), на Крыме не остановится. «Гитлер также утверждал, что его амбиции не идут дальше Судет: «Я заявляю, что граница между Францией и Германией является окончательной. Германию не интересует Запад». Пять месяцев спустя он завоевал всю остальную Чехословакию. 14 месяцев спустя он вторгся во Францию», - обратила внимание британская Daily Mail в конце марта. А в начале апреля «зеленые человечки», наличие которых в Крыму, до последнего времени, Путин отрицал, появились на Востоке Украины.

К слову, 17 апреля русский фюрер заявил, что в Украине разгорается гражданская война, так как в Юго-Восточных областях страны бесчинствуют вооруженные фашисты и нацисты с западных регионов. «Там, где процветает национализм и даже возрождается неонацизм – это западные части Украины. Частично они находились в Чехословакии, частично в Польше, в Венгрии. И нигде и никогда они не были полноценными гражданами этих стран... То, что они были людьми второго сорта в этих государствах, подзабылось. Но в исторической памяти, под коркой, где-то в душе там закопано. И отсюда истоки этого национализма», - сказал президент России.

«Любить свое государство и бороться за него — это не фашизм и неонацизм, как утверждает Владимир Путин. Фашизм и неонацизм — это попытка завоевать, покорить и унизить другой народ, другое независимое государство, это то, что сегодня коварно пытается сделать Россия в Украине... Именно такое «псевдобратское» отношение к себе со стороны российских руководителей в течение многих столетий вынуждало украинцев бороться за свои права, за свою независимость, за свое национальное достоинство», - парировал президенту РФ украинский МИД.

Кто кому фашист

Кроме того, украинские дипломаты опубликовали информацию относительно политических сил Европы, представители которых поддерживают позицию России в ее агрессивных действиях против Украины. И список «международных наблюдателей», в том числе, за «референдумом» в Крыму, впечатляет, в первую очередь, наличием в рядах «союзников Путина» политиков ультраправого и неонацистского направлений. УНИАН частично уже писал, чем «прославились» у себя на Родине большинство из них, прикрываясь идеей национализма.

Сейчас доступен более детальный документ. Основная модель поведения ультраправых европейский политсил — защита интересов коренной нации и поиск врагов. Таковыми, зачастую, становятся мигранты или представители национальных меньшинств. Так, сателлит Кремля в Венгрии — партия «Йоббик» - регулярно использует антииммигрантскую, антицыганскую и антисемистскую риторику. К примеру, лидер партии Габор Вона призывает ограничить рождаемость у цыган, а также принудительно отбирать цыганских детей у «ленивых родителей» и передавать их в школы-интернаты.

Среди сторонников партии – множество молодых людей, одевающихся в псевдонацисткую униформу, которые всерьез обеспокоены «еврейской колонизацией Венгрии». Сам Габор Вона открещивался от антисемитизма и пытался доказать, что «Йоббик» не имеет к этой идее никакого отношения. Но в 2012 году один из членов партии призвал создать список евреев, представляющих угрозу безопасности Венгрии, спровоцировав громкий скандал. В результате, в Еврейском европейском конгрессе «Йоббик» называют не иначе, как неонацистской партией.

Собственно, современные неонацисты Венгрии имеют претензии ко всем соседним странам. В частности, они не против «оттяпать» у Румынии Трансильванию, а у Украины — Закарпатье. Естественно, под эгидой защиты этнических венгров. Ничего не напоминает? Вторая мировая война тоже начиналась с возвращения «исконных земель» и, к сожалению, восстановлением исторической «справедливости» не ограничилась. В этой связи, вовсе не удивительно, что «Йоббик» поддержал Путина в реализации плана захвата Крыма. Тем более, поговаривают, что Кремль не скупится и на финансовую помощь для своих венгерских «друзей».

Уроки Крыма для Испании и Бельгии

Видимо, в ожидании поддержки со стороны России в своем вопросе, псевдореферендум в Крыму признали и представители испанских ультраправых партий «Каталонская платформа» и «Народная партия». Первые, в частности, выступают против «мусульманских оккупантов» и хотят независимости Каталонии. В этой связи, пример «референдума» в Крыму для них — как нельзя кстати.

Со вторыми ситуация интереснее. Так, будучи в оппозиции, «Народная партия» выступала в поддержку правительства Испании в борьбе с терроризмом, в частности, это касалось подавления экстремистской группировки ЕТА, выступающей за независимость Страны Басков. Теперь же, находясь у власти, «Народная партия» не поддерживает проведения референдума в Каталонии. В этой связи удивительно, что ее представители считают крымский референдум легитимным и обоснованным. Но поясняют эту нелогичность довольно просто. Мол, Крым же голосовал не за независимость, а за воссоединение с Россией (тем более, полвека назад это была одна страна). А Каталония хочет полностью отделиться от Испании.

За независимость Фландрии от Бельгии выступают и представители бельгийской сепаратистской ультраправой партии «Фламандский интерес», представленной в Крыму тремя «наблюдателями». У себя на родине эта политсила не раз была замечена в ксенофобии и дискриминации бельгийцев, которые, по их мнению, не являются носителями «традиционных фламандских ценностей». Доходило и до того, что Апелляционный суд Бельгии из-за дискриминации по отношению к иммигрантам осудил «Фламандский интерес». Собственно, после этого, партия даже была вынуждена пересмотреть свою программу.

Особняком среди бельгийских сателлитов Путина стоит продолжатель дела главного бельгийского нациста Жана-Франсуа Тириара, создатель и руководитель Всеобщей национал-европейской партии Люк Мишель. Мишель известен в Бельгии и Франции как ярый антисионист и отрицатель холокоста. Ранее этот «деятель» состоял в Федерации национального и европейского действия, которая была распущена решением французского правительства за оправдание действий Третьего Рейха.

Нынешняя же партия, которую возглавляет Мишель, выступает за создание «великой европейской империи» при участии Европы и... стран бывшего СССР. Не исключается также участие в империи неевропейских стран (видимо, потому, что европейская часть России, а, тем более, бывшего СССР, не так уж велика).

Национал-европейская партия Люка Мишеля регулярно выступает в поддержку националистических режимов от Милошевича в Югославии до Каддафи в Ливии.

Сепаратизм и двойные стандарты

Действия Путина в Украине не осуждают и известные сепаратисты Италии, в которой, к слову, и зародился неофашизм. В частности, речь идет о праворадикальных партиях «Трехцветное пламя», «Вперед, Италия» и «Северная Лига», предоставивших своих «наблюдателей» за псевдореферендумом в Крыму. «Трехцветное пламя», не стесняясь, указывает неофашизм своей официальной идеологией и прославилась в Италии обещанием выплачивать денежное вознаграждение родителям, которые будут называть детей в честь итальянского диктатора Бенито Муссолини и его жены.

В свою очередь, «Северная Лига» выступает за независимость северной Италии и образования самостоятельного государства Падания. В идеологии партии, помимо крайнего национализма, проскакивает и откровенный расизм. В частности, в Лиге считают кардинальным отличие «северных итальянцев, верных кельто-германской традиции», от «ленивых южан-романцев». Идеи сепаратизма «Северная Лига» продвигает с 1980 года. И в 1996 году даже провозгласила «независимость Падании». Правда, центральные власти Италии попросту проигнорировали это решение, а сторонников отстаивать дальнейшую «независимость» на севере страны не нашлось.

Позже, получив портфели в правительстве давнего друга Владимира Путина Сильвио Берлускони (главы партии «Вперед, Италия»), «Северная Лига», вместо сепаратизма, оседлала тему «федерализации», которую отстаивает до сих пор.

Не менее ярыми сторонниками Кремля в вопросе аннексии Россией территории Украины являются и французские неонацисты из партии «Национальный Фронт». У них, как и у венгров, есть свои «враги» - мусульмане. Национальный фронт и его лидеры не раз попадали в скандалы из-за обвинений в антисемитизме и расизме. К примеру, Национальный фронт выступает за запрет в школах специального меню для учеников-мусульман, а мусульман, совершающих намаз на французских улицах, сравнивает с немецкими оккупантами времен Второй мировой. К слову, «нацистской оккупацией» региона назвал победу Национального фронта на недавних местных выборах в департаменте Вар в городе Бриньоль сам кандидат от Нацфронта. После чего был отстранен партией от участия в муниципальных выборах.

Впрочем, Национальный фронт не впервые использует в своей деятельности политику двойных стандартов. Так, представительница партии в Национальной ассамблее Франции Марион Марешаль-Ле Пен, в свое время критиковала поставки оружия в Сирию, заявляя, что судьбу страны должен решать сирийский народ. При этом, не признавая, что Асад, свержения которого сирийский народ и пытался добиться, получает оружие от Ирана и России.

Главной же внешнеполитической целью Национального фронта является прекращение существования ЕС и НАТО, а также замена этих образований «партнерством независимых стран». Правда, независимость в понимании членов Нацфронта довольно условна. Ведь это партнерство, по их мнению, должно включать в себя Россию и управляться тройственным союзом Берлина, Парижа и Москвы. Видимо, местные СМИ называли основателя партии Жан-Мари Ле Пена (сейчас партией руководит его дочь Марин Ле Пен) главным французским фашистом не зря.

В свою очередь, сербских и болгарских националистов в любви к России и Путину объединяет несколько общих идей, но основная – религия. И болгарская «Атака», и сербская «Двери» - глубоко религиозны, поэтому православная вера для членов этих партий, зачастую, важнее национальной принадлежности. Отсюда и тяга к Русской православной Церкви и, как следствие, Кремлю. Кроме того, их объединяет противодействие идеям европейской интеграции и антииммиграционная политика.

И то, и другое, к слову, присуще и австрийским союзникам Путина, представляющим праворадикальный альянс «За будущее Австрии» и ультраправую «Партию Свобода». Обе политсилы выступают за ужесточение контроля над иммиграцией и поддержку семьи. Примечательно, что у основ «Партии свобода» стояли отставные офицеры Вермахта и Ваффен-СС.

В целом, ультраправая идеология всегда включает в себя, помимо национализма, авторитаризм и одну из форм ксенофобии — ненависть к чужеродному. Именно поэтому в риторике «друзей» Путина слишком часто можно услышать: «Франция для французов» или «Венгрия для венгров». И это удивительным образом перекликается с традиционным для «русских маршей» - «Россия для русских».

Фашизм под маской коммунизма

Ощутимую поддержку Путину в Европе оказывают не только правые, но и левые политические движения. К таковым можно отнести представителей коммунистической партии Греции или пророссийской партии «За права человека в единой Латвии». Движение русских в Латвии, в частности, защищает права национальных меньшинств. Поэтому, в основном, выступает за признание русского языка в Латвии вторым государственным, а также за свободный выбор языка в публичных учебных заведениях. Кроме того, движение хочет добиться от властей признания православных праздников выходными днями наравне с их католическими аналогами.

В Германии Россию активно поддерживает единственная партия, полная противоречий, — Левая. Так, несмотря на то, что «левые» приветствуют процесс евроинтеграции, выступают против милитаризма и за усиление роли ООН в международной политике, своим политическим партнером в РФ они считают коммунистов. При этом, подавляющее большинство членов Левой партии — убежденные антисталинисты и противники «националистических акцентов». То есть, с одной стороны, немцам противна великодержавная риторика России и ностальгия по советским временам, с другой стороны — они поддерживают аннексию Россией украинского Крыма. А санкции со стороны ЕС в отношении Кремля называют политикой двойных стандартов и потаканием радикально настроенным политикам в Киеве.

Еще одна, полная противоречий, организация, поддерживающая Россию – «Антифашистский комитет Финляндии». Эти деятели, в частности, отрицают право Эстонии и Латвии на существование в виде суверенных государств, возмущаются тем фактом, что власти стран Балтии ставят знак равенства между коммунизмом с фашизмом, считают это «отрицанием холокоста» и всячески оправдывают сталинизм. К примеру, советские депортации в Эстонии рассматриваются этими «антифашистами» как «благотворные».

Пять националистов на страну

Учитывая все вышесказанное, просто удивительно, как Владимир Путин, с одной стороны, поддерживает и привлекает на свою сторону представителей ультраправых европейских партий, а, с другой — уже не один месяц призывает прогнать «фашистов» из украинских властных структур. Да и существуют ли они в нынешней украинской власти в действительности, или являются плодом воображения хозяина Кремля?

В процессе получения Украиной Независимости, в событиях 2004 года во время Оранжевой революции, с начала Евромайдана в ноябре 2013-го, националистические движения, организации, партии и отдельные активисты были важными «винтиками». Но украинский национализм вовсе не являлся ключевым во всех этих процессах, а образ «бандеровца»-националиста с окровавленным тризубом мог родиться только в затуманенном киселевщиной мозгу «соседей».

Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что до сегодняшнего дня националистам не удавалось получить реальную политическую власть: ни в 90-х, ни во времена «оголтелого» националиста Виктора Ющенко, ни сегодня. К примеру, УНА-УНСО, будучи ведущей националистической силой в 90-е, смогла, в свое время, провести в парламент лишь 4 депутата. В 2002-м году в Верховную Раду впервые прошел нынешний лидер радикально-националистической «Свободы» Олег Тягныбок. В 2010 году он уже баллотировался на пост президента, но занял лишь 8-е место, набрав 1,43% голосов избирателей. К слову, немногим больше (согласно данным соцопросов – 1,6% голосов избирателей) может получить на нынешних досрочных президентских выборах и лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Что же касается партии «Свобода», она как самостоятельный игрок попала в парламент только в 2012 году, получив лишь 37 мест из 450-ти. Для сравнения, на тот момент, пропрезидентская Партия регионов в Верховной Раде имела 187 мандатов.

Уже при новой власти (после позорного бегства экс-президента Виктора Януковича), высшие руководящие должности в стране получили менее десятка человек, которые так или иначе декларируют свою принадлежность к националистической среде. К примеру, таковым можно назвать нынешнего главу СНБО Андрея Парубия, который в конце 90-х организовывал вокруг себя молодых националистов. Или представителя «Свободы» Олега Махницкого, который из депутата и умолномоченного Верховной Рады по контролю за деятельностью прокуратуры «переквалифицировался» в и.о. генерального прокурора Украины.

Что же касается националистов в правительстве, то от «Свободы» в Кабинет министров попали всего лишь три человека. Александр Сыч получил должность вице-премьера, Игорь Швайка стал министром аграрной политики и продовольствия (ему, к слову, аграрии недавно выразили недоверие), а Андрей Мохник — возглавил министерство экологии и природных ресурсов.

Неужели именно этих троих (из восемнадцати членов украинского правительства), а также руководителя СНБО и главу Генпрокуратуры Владимир Путин считает всей новой властью в Украине?

Сергей Пархоменко, Татьяна Стежар