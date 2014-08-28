Шкиряк считает, что СНБО может рассмотреть введение военного положения. В АП уже выступили против

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны может рассматриваться вопрос введения военного положения.

Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

«Сегодня на СНБО может быть рассмотрен вопрос о введении военного положения. Ждем», - написал он.

В то же время, в Администрации президента Украины выступили против введения военного положения. Об этом заявил первый заместитель главы АП Геннадий Зубко, передает РБК.

"Военное положение на руку российскому агрессору. Воюющая страна не имеет возможности получать любую помощь", - заявил Зубко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, президент Украины Петр Порошенко заявил о вторжении российских войск в Украину и отменил визит в Турцию.

Порошенко заявил, что сегодня будет созвано заседание Совета нацбезопасности и обороны для разработки плана дальнейших действий. Заседание начнется в 16.00.