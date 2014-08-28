В ВР будет достаточно голосов за введение военного положения - Кошулинский
Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский считает, что в ВР будут голоса за введение военного положения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
Говоря о возможности принятия решения относительно военного положения в парламенте, Кошулинский сказал: «226 сможем? Думаю, сможем. 226 на военное положение сможем”.
Он также добавил, что наличие в парламенте Партии регионов и КПУ - это как “враг в тылу, который завтра тебе в спину нож вонзит”.
“Провести закрытое заседание Верховной Рады - это так же он-лайн трансляция в Кремль, сразу прямая трансляция. С ними нельзя вообще принимать решения, ни одно”, - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, президент Украины Петр Порошенко заявил о вторжении российских войск в Украину и созвал на 16.00 заседание Совета нацбезопасности и обороны для разработки плана последующих действий.
Не исключено, что на заседании СНБО будет рассматриваться вопрос введения военного положения. Об этом, в частности, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.