Президент Франции считает неприемлемым вторжение российских военных в Украину

Президент Франции Франсуа Олланд прокомментировал информацию о вторжении военных российской армии на территорию Украины.

"Если выяснится, что российские военные присутствуют на украинской земле, это будет невыносимо и неприемлемо", - заявил французский президент на встрече с французскими дипломатами в Париже в четверг, 28 августа, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Европа будет сохранять (санкции. - Ред.) и даже увеличивать их, если эскалация будет расти", - подчеркнул Франсуа Олланд.

При этом он добавил, что хотел бы избежать такого развития ситуации, потому что санкции не соответствуют "ни нашим интересам, ни интересам России".

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"Россия не может надеяться на то, что в XXI веке она все еще будет мощью, которая не уважает правил", - отметил французский политик.

Напомним, что посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил о том, что Россия направила новейшие системы противовоздушной обороны на Восток Украины.

"Теперь большее количество российских войск непосредственно вовлечено в военные действия на территории Украины", - написал американский дипломат на своей странице в Twitter