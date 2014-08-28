Харьковчане будут пикетировать Генконсульство РФ из-за вторжения российских войск в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в «Фейсбук» написал общественный активист, один из координаторов харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Читайте такжеИз-за российского вторжения Порошенко отменил визит в Турцию и созывает срочное заседание СНБО «Наглость изверга-Путлера не имеет границ, а официальная Москва продолжает невинно улыбаться в лицо всему миру, утверждая о своей непричастности к войне на нашем востоке. Если вы думаете, что Мариуполь, Донбасс и бесцеремонно захваченный ночью Новоазовск - это так далеко и «не про нас», можете быть уверены - Харьков не обойдут. Мы сейчас должны встать и заявить свою позицию: Мы знаем, кто агрессор! Мы требуем от него остановиться и вывести войска из Украины», - подчеркнул Чистилин.

Чистилин подчеркнул, что вчера, 27 августа, «произошло открытое вторжение РФ в Украину».

Он отметил, что пикет начнется сегодня, 28 августа, в 18:30 возле Генерального консульства Российской Федерации в Харькове, на улице Ольминского, 22.