Защита Савченко обжаловала решение суда о продлении срока содержания летчицы под стражей

Защита летчицы подала жалобу / facebook.com/OZON.monitoring

Об этом в Twitter сообщил один из адвокатов Савченко Николай Полозов.

Читайте такжеСавченко отказалась проходить психиатрическую экспертизуПо свидетельству адвоката, его коллега Илья Новиков подал жалобу Воронежского облсуда относительно вчерашнего решения Советского райсуда Воронежа.

Защита Надежды Савченко обжаловала постановление Советского райсуда Воронежа о продлении срока содержания под стражей pic.twitter.com/O3u0GTqo52 - Николай Полозов (@Moscow_advokat) August 28, 2014

Справка УНИАН. Украинская летчица Савченко была захвачена пророссийскими террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позднее выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело относительно похищения Савченко.

Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог.

27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей украинской летчицы Надежды Савченко до 30 октября.