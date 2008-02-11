Черновецкий заявляет, что спикера ВР можно выбирать в туалете

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что на сегодня нет законных причин для проведения перевыборов мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Сегодня нет конституционных причин для моих перевыборов», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он напомнил ситуацию, когда бывший Президент Украины Леонид КУЧМА решил переизбрать спикера парламента Александра ТКАЧЕНКО. Тогда, отметил мэр Киева, А.ТКАЧЕНКО блокировал в Верховной Раде этот вопрос, и его переизбрание было перенесено в Украинский дом. «С этого момента, когда избрали в неположенном месте спикера Верховной Рады, теперь его можно избрать даже в туалете. Каждый прецедент, каждое нарушение Конституции аукнется нашему обществу при вступлении в европейское сообщество. Все это произвол, и больше ничего», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя ситуацию в стране.