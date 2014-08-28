Кэмерон и Ромпей договорились усилить давление на Россию
01:56, 28 августа 2014Политика
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявили о единой позиции относительно дальнейшего давления на Россию.
REUTERS
Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает ZN.UA.
"По ситуации в Украине оба лидера согласились, что ЕС должен продолжать давить на президента с целью добиться деэскалации ситуации", - отмечается в заявлении.
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В заявлении британское правительство также напомнило о результатах недавних переговоров между Кэмероном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Европейские главы сошлись во мнении, что "военного решения кризиса быть не может", а руководству РФ "предстоит начать добросовестные переговоры, цель которых - поиск политического решения".
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