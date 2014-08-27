Путин сообщил Меркель о намерении снова поставить гуманитарную помощь Донбассу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора руководителей двух стран. «Путин и Меркель высказались в пользу скорейшего прекращения кровопролития, выправления гуманитарной ситуации на востоке Украины и необходимости перехода на путь политического урегулирования. Президент России сообщил о намерении российской стороны обеспечить новые поставки гуманитарной помощи населению Луганской и Донецкой областей», - говорится в сообщении.

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Главы обеих стран подчеркнули важность продолжения международных усилий по содействию деэскалации конфликта, в том числе по линии контактной группы, которая должна возобновить свою работу в самое ближайшее время. Отмечена также актуальность контактов по проблематике транзита газа в Европу через украинскую территорию.

Кроме этого, в ходе телефонного разговора президент РФ информировал канцлера Германии об основных итогах встречи глав государств Таможенного союза с президентом Украины и представителями Европейского союза 26 августа в Минске, в ходе которой состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся последствий подписанного Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ангела Меркель поддержала достигнутую договоренность о проведении интенсивных переговоров на этот счет между экспертами России, Украины и комиссии Европейских сообществ.