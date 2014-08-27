Террористы требуют отправить из России еще один "гуманитарный конвой"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил представитель боевиков, так называемый «председатель социально-экономического штаба Народного фронта Новороссии» Денис Пушилин.

«Нужно констатировать, что помощь РФ только потушит пожар, и она полностью не решит ситуацию. Есть необходимость, чтобы гуманитарные конвои продолжались... Вторую часть конвоя мы ожидаем в Донецке», - сказал он.

При этом Пушилин заявил, что на контролируемой «ДНР» территории Украина не осуществляет социальное обеспечение граждан, а полки магазинов пусты.

Читайте такжеСБУ «захватила» около 500 террористов в зоне АТО - ПушилинПо его словам, его «соратники» намерены создать бесплатные столовые для населения, чтобы не допустить, «когда люди будут умирать с голоду».

Как сообщал УНИАН, первая колонна в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» для жителей Донбасса прибыла из России на границу с Украиной 14 августа.

22 августа российские власти объявили, что больше не будет ждать проверки всего подготовленного ими "гуманитарного" груза Украиной и в одностороннем порядке отправила Камазы на Донбасс.

Украинским пограничникам и таможенникам россияне дали проинспектировать лишь 34 Камаза из почти 300 машин.

В Красном Кресте сообщили, что их представители не сопровождали грузовики РФ до Украины, как было оговорено ранее.

Читайте такжеСША сочтет провокацией отправления еще одного "гуманитарного конвоя" в УкраинуОдностороннее решение россиян отправить груз осудили США и ЕС, а НАТО заявило, что способ доставки этой помощи может свидетельствовать о том, что Россия хотела помочь пророссийским боевикам, а не мирным жителям на Донбассе.

25 августа глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что РФ намерена отправить на этой неделе в Украину второй «гуманитарный конвой».

США заявили, что обеспокоены планами России отправить очередной "гуманитарный конвой" в Украину и сочтут это провокацией.