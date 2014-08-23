Яценюк обсудил с Меркель российскую агрессию и энергетическую безопасность

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом премьер сказал на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Украину с визитом.

Глава правительства обсудил с канцлером вопросы стабилизации ситуации на востоке Украины и восстановление территорий, пострадавших от управляемых Россией террористов.

Яценюк и Меркель отметили важность решительного консолидированного ответа Европейского Союза на российскую агрессию и попытки Кремля дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине.

Премьер-министр Украины отметил необратимость европейского выбора украинского народа и в этом контексте подтвердил важность ратификации Верховной Радой Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом уже в сентябре.

«Мы согласились на технические консультации с российской стороной относительно имплементации Соглашения в части создания зоны свободной торговли с ЕС, однако мы не услышали от России убедительных аргументов относительно каких-либо последствий для российской экономики», - отметил Яценюк.

Глава правительства также обсудил с канцлером Германии вопрос энергетической безопасности.

«В Украине будут приветствовать участие немецких энергетических концернов в развитии украинской энергетической инфраструктуры», - подчеркнул премьер-министр.

Яценюк поздравил решение немецкого правительства о выделении дополнительных средств на социальные нужды людей, которые пострадали от действий управляемых Россией террористов.

Премьер также обсудил с Меркель практические аспекты использования анонсированной сегодня помощи Украине в размере 500 млн евро.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 августа, президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с Меркель в Киеве заявил, что в середине сентября внесет в Верховную Раду на ратификацию Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

В свою очередь Меркель сообщила, что Украине выделят 500 млн евро гуманитарной помощи на восстановление Донбасса.