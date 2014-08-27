В центре Донецка в результате обстрела сгорели трое мирных жителей
19:25, 27 августа 2014Политика
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В центре Донецка в результате обстрела в автомобиле на бульваре Тараса Шевченко сгорели трое мирных жителей.
В Донецке сгорел автомобиль с тремя людьми / facebook.com/ivan.prikhodko.9
Об этом на своей странице в Facebook около 17.00 написал заместитель председателя Ворошиловского райсовета Донецка Иван Приходько.
«Калининский район. Сейчас. Трое сгоревших мирных жителей в автомобиле. Повреждены дома. Прямое попадание. Сгорел Центр молодежи. Страшно», - написал он и разместил фотографии сгоревших «Жигулей», поврежденных жилых домов и Дворца культуры.
Напомним, ранее в СНБО сообщили, что террористы обстреляли три села в Донецкой области, погибли десятки людей.
Три человека погибли во время попадания снаряда в центральную улицу Донецка
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