В центре Донецка в результате обстрела сгорели трое мирных жителей

Об этом на своей странице в Facebook около 17.00 написал заместитель председателя Ворошиловского райсовета Донецка Иван Приходько.

«Калининский район. Сейчас. Трое сгоревших мирных жителей в автомобиле. Повреждены дома. Прямое попадание. Сгорел Центр молодежи. Страшно», - написал он и разместил фотографии сгоревших «Жигулей», поврежденных жилых домов и Дворца культуры.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что террористы обстреляли три села в Донецкой области, погибли десятки людей.