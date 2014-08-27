Die Zeit: Прощание с «правительством камикадзе»

В своей статье «Прощание с «правительством камикадзе», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Илья Коваль пишет, что через два месяца украинцы будут выбирать новый парламент, президент Петр Порошенко в понедельник объявил о роспуске Верховной Рады. В конечном счете, этот шаг был лишь формальностью, после того, как 24 июля националистическая партия «Свобода» и возглавляемая Кличко партия «Удар» объявили о выходе из правящей коалиции – чтобы освободить путь для новых выборов и инициировать желанное многими украинцами новое политическое начало. Без нового правительства Конституция дает президенту право в течение 30 дней распустить парламент.

Таким образом, после революции в Украине заканчивается эпоха переходного правительства, которое было сформировано 27 февраля. Премьер-министр Арсений Яценюк назвал его своим «правительством камикадзе», все знали с самого начала, что им придется решать огромные проблемы. Прежде всего, имелись ввиду экономические проблемы, так как государственная казна была пуста, и было много долгов. Бывший и.о. президента Александр Турчинов заранее предупреждал о сепаратистских тенденциях в стране. Что на самом деле ожидает Украину, в то время никто не мог предположить.

Коалиционное правительство было сформировано в чрезвычайной ситуации, из парламента, в котором сидели еще сторонники свергнутого президента Виктора Януковича. И внезапно Кабмин Яценюка оказался перед невероятным вызовом, необходимостью вести войну за целостность страны, в то время как финансовая ситуация была очень плохой и даже не хватало топлива для украинских танков - и стабильное правительство не смогло бы легко с этим справиться. В такой ситуации это уже граничит с чудом, что украинская армия смогла еще одержать верх в борьбе с сепаратистами на востоке Украины. Кроме того, при самых неблагоприятных условиях были проведены президентские выборы, и здесь нужно засвидетельствовать успех переходного правительства.

Ошибки в напряженной ситуации

Но также были допущены и ошибки. После революции на Майдане хотели сформировать «правительство национального доверия». Этого не произошло, так как в правительстве не было никого, кто мог бы действительно представлять интересы восточной части страны. В то же время три члена партии «Свобода» получили кресла министров. Восточные украинцы не смогли этого понять, и это стало одной из предпосылок для начала беспорядков на улицах Донецка, Луганска и Харькова.

Отсутствие баланса при распределении министерских постов, нехватка времени и напряженное постреволюционное настроение привели к неправильным решениям с серьезными последствиями. Это включает в себя отмену закона об основах национальной языковой политики 2012 года, который всего через четыре дня новообразованное правительство вернуло в силу. Это поднимает русский язык (помимо 17 остальных) до уровня регионального, если доля русскоязычного населения в области составляет более десяти процентов. Закон имел свои слабые места и пробелы и в основном никакого влияния на повседневную жизнь украинцев. Но его временного приостановления российскому правительству было достаточно, чтобы говорить об угрозе правам русскоязычного населения, что также служило аргументом для аннексии Крыма.

Переходное правительство можно обвинить также в слишком толерантном отношении к националистическим силам и их махинациям, например, в Одессе, где многие люди погибли в уличных боях. Также можно критиковать отсутствие воли или даже способности еще в самом начале разрядить напряженность в Восточной Украине дипломатическими средствами. Роспуск фракции коммунистической партии по законным причинам – не самое лучшее, за что голосовали депутаты Рады в последние несколько месяцев.

Надежда на общее решение

Новые выборы означают шанс, начать новую страницу в истории Украины и забыть старые ошибки. «Я уверен, что после парламентских выборов будет сформирована команда, которая будет готова продемонстрировать лучшие качества Украины как единой страны», написал Порошенко на прошлой неделе в Twitter.

Но новое начало – непростая задача. Даже если военное противостояние на Востоке - любым способом - будет завершено, в этой части страны есть еще много нерешенных проблем. И экономическая ситуация также не улучшится за одну ночь. Но у обоих вызовов есть основания для надежды. Встреча Порошенко с президентом России Владимиром Путиным в этот вторник в Минске - первый шаг на пути к общему решению. И обещанная канцлером Германии Ангелой Меркель финансовая поддержка создает важные предпосылки для будущего.

Народ Украины должен проявить единую идентичность и в то же время принять собственное многообразие – языковое, религиозное и различия исторического развития. Для этого народу нужно правительство, которое будет отображать это многообразие и представлять интересы всех частей страны. Украина может научиться этому из опыта отдельных европейских стран и всего Европейского Союза.