Богатырева хочет понять, в приватизации государственный интерес

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 15 февраля рассмотрит вопросы приватизации предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА сегодня на пресс-конференции.

«Одним из вопросов, которые будут рассматриваться на этом заседании, это вопрос приватизации», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее мнению, приватизационные процессы, которые сейчас осуществляются в Украине, беспокоят как внешних, так и внутренних инвесторов.

«Поэтому было принято такое решение. Поскольку в Украине осталось не так много объектов для приватизации, то мы должны ставить такие условия приватизации, чтобы они были прозрачными, публичными, чтобы правительство могло четко пояснить общественности, где в приватизации государственный интерес и какую выгоду будет иметь украинское общество», - добавила секретарь СНБО.

В то же время, Р.БОГАТЫРЕВА не уточнила, перечень других вопросов, которые будут включены в повестку дня заседания СНБО 15 февраля.