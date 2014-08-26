Под Иловайском погиб командир батальона "Херсон"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как отмечается, в мае этого года Сторчеус записался добровольцем в подразделения УМВД Украины в Херсонской области.

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