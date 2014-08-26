Под Иловайском погиб командир батальона "Херсон"
10:10, 26 августа 2014Политика
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25 августа в бою за освобождение города Иловайск Донецкой области погиб командир спецбатальона "Херсон" Руслан Сторчеус.
Сторчеус погиб во время боя за Иловайск / tp.ks.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как отмечается, в мае этого года Сторчеус записался добровольцем в подразделения УМВД Украины в Херсонской области.
Читайте такжеУкраинские военные попали в окружение под Иловайском – СеменченкоВпоследствии он возглавил батальон специального назначения МВД "Херсон".
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