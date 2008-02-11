Адвокат Рудьковского уверен, что и на его улице будет праздник

Адвокат арестованного экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО Алексей БОНЮК утверждает, что решение суда о взятии под стражу его подзащитного основывалось исключительно на доводах стороны обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил сегодня в интервью журналистам после завершения судебного заседания относительно избрания меры пресечения Н.РУДЬКОВСКОМУ.

«Никакой оценки не дано тем доказательствам, которые мы предоставляли суду… В основном искаженные факты, неправдивая информация (со стороны прокуратуры)», - сказал А.БОНЮК.

При этом адвокат еще раз заметил, что его подзащитный не избегал участия в досудебном следствии. По его убеждению, «придет время, и будет дана оценка тому, что происходило».

Отвечая на один из вопросов, А.БОНЮК выразил сомнение, будет ли его подзащитный по решению суда находиться в СИЗО №13.

«Никакой уверенности, где его будут держать, нет», - сказал он, еще раз отметив, что защита обязательно обжалует сегодняшнее решение Печерского райсуда в Апелляционном суде г. Киева.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры столицы по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

Сегодня, 11 февраля, судья Печерского районного суда Киева Сергей ВОВК принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО.

Таким образом судья удовлетворил представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить меру пресечения Н.РУДЬКОВСКОМУ с подписки о невыезде на арест.

Как отмечается в решении суда, учтено, что Н.РУДЬКОВСКИЙ, находясь на подписке о невыезде, не выполнял взятые на себя обязанности, обвиняется в совершении тяжкого преступления и не проживает по месту регистрации, поэтому «есть основания применить более жесткую меру пресечения – взятие под стражу».

По решению суда экс-министр транспорта будет содержаться в Киевском СИЗО №13.