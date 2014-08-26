Суд оправдал активиста, выступавшего против парада

Суд не увидел в действиях Згамы состава преступления, передает Радио Свобода.

Парню инкриминировали хулиганство, якобы он пытался прорваться сквозь милицейский кордон, выкрикивая оскорбительные лозунги. Сам он утверждал, что просто стоял там с плакатом, это подтвердили свидетели.

Теперь адвокат Згамы Денис Овчаров говорит, что, вероятно, его подопечный будет подавать встречный иск на сотрудников милиции и добровольческий батальон «Киев-1», поскольку, по его мнению, задержание происходило с нарушением законодательства.

«Первый аспект - что его задерживали на более чем три часа, что нарушает общий порядок задержания при административных правонарушениях. И второе - как его задерживали: держали в автозаке, к нему применяли силу, вероятно, надевали наручники, потому что, по словам свидетелей, у Згамы руки были за спиной, когда его вели. Поэтому мы будем решать, не было ли здесь превышение полномочий во время задержания. Тем более, парень несовершеннолетний», - отметил адвокат.

Читайте такжеУкраина празднует 23-ю годовщину Независимости: громкие акции прошли в Одессе, Львове и Днепропетровске23 августа Вадим Згама вместе с другими активистами митинговал на майдане Незалежности против проведения военного парада во время АТО. После проведения акции, по его словам, он подошел с плакатом к кордону милиции, которая охраняла место, где продолжалась репетиция праздничного шествия, его оттеснили, а затем задержали в помещении торгового центра.

На странице батальона «Киев-1» было сообщение об инциденте, там говорится о том, что протестующие поджигали дымовые шашки, а отдельные из них пытались выбежать на дорогу.