СНБО: Боевики активизировались, самые ожесточенные бои идут возле Иловайска и Хрящеватого

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, таким образом Россия пытается со своей стороны создать новый фронт вооруженного противостояния на юге Донетчины. После вчерашнего прорыва границы в районе Новоазовска высокоточными ударами украинской артиллерии и авиации было уничтожено 12 БМД противника. Сейчас украинские военные закрепились на оборонительных рубежах под Новоазовском. Обстрел самого Новоазовска российскими наемниками продолжается и в эти минуты. По оперативной информации, в городе горит больница.

Продолжаются активные боевые действия в пригородах Донецка, Луганска и Иловайска, направляются усилия на перекрытие всех дорог и подъездных путей к Донецку и Горловке для их полного блокирования. Наиболее ожесточенные бои идут в районе Иловайска и Хрящеватого.

Читайте такжеБоевики продолжают обстреливать Луганск. В городе остается много пенсионеров и маленьких детейВ течение суток силы АТО 29 раз вступали в огневой контакт с террористами в районе населенных пунктов Кутейниково, Светлое, Щербак, Гусельщикове, Сабовка, Городище, Веселая Горка, Вергулевка, Ясиноватая, Чумаки, Красная Поляна, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Старобешево, Моспино, Хрящеватое, Фащовка, Стыла.

За прошедшие сутки потери противника в живой силе составляют более 200 человек. Силы АТО уничтожили два танка, 8 боевых бронированных машин, две установки «Град», два автомобиля и одну пушку.

Украинские военные ведут бои за Родаково Луганской области. Линия контролируемой Вооруженными силами Украины зоны проходит по рубежу: Желтое, Родаково, Белое, Иллирия, Малониколаевка, Красная Поляна, Круглик, Успенка, Лутугино, Георгиевка, Новосветловка и Хрящеватое.