Рудьковский за решеткой (фото)

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева сегодня рассматривалпредставления столичной прокуратуры об изменении меры пресечения экс-министру транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОМУ с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Сам Н.РУДЬКОВСКИЙ был доставлен в судебный зал, он находился за решеткой, сидя в инвалидной коляске. Во время слушания РУДЬКОВСКОМУ стало плохо, к нему вызывали медиков, возле суда дежурили две кареты «Скорой помощи». Прямо в зале суда ему сделали укол.

Судья Печерского районного суда Киева Сергей ВОВК принял решениео содержании под стражей бывшего министра транспорта Украины Николая РУДЬКОВСКОГО.