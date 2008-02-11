Рудьковский за решеткой (фото)
13:35, 11 февраля 2008Политика
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Экс-министра оставили под стражей
Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева сегодня рассматривалпредставления столичной прокуратуры об изменении меры пресечения экс-министру транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОМУ с подписки о невыезде на взятие под стражу.
Сам Н.РУДЬКОВСКИЙ был доставлен в судебный зал, он находился за решеткой, сидя в инвалидной коляске. Во время слушания РУДЬКОВСКОМУ стало плохо, к нему вызывали медиков, возле суда дежурили две кареты «Скорой помощи». Прямо в зале суда ему сделали укол.
|Кадр 5 канала
Судья Печерского районного суда Киева Сергей ВОВК принял решениео содержании под стражей бывшего министра транспорта Украины Николая РУДЬКОВСКОГО.
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