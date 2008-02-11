Рудьковский прибыл в суд в инвалидной коляске

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение представления столичной прокуратуры об изменении меры пресечения экс-министру транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОМУ с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, в представлении следователь, в частности, отмечает, что основанием для изменения меры пресечения является то, что "со времени избрания меры Н.РУДЬКОВСКИЙ систематически, грубо допускал нарушение обязанностей", в частности, не находился по месту регистрации в городе Чернигов.

Сам Н.РУДЬКОВСКИЙ доставлен в судебный зал, он находится за решеткой, сидя в инвалидной коляске.

Также в зале суда присутствуют народные депутаты Украины Нестор ШУФРИЧ, Владимир СИВКОВИЧ, Ян ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры столицы по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

Прокуратура Киева объяснила, что экс-министр транспорта был задержан законно на проспекте Бажана в Киеве 9 февраля.

Пресс-служба прокуратуры отмечала, что на основании разрешения суда и протокола следователя о задержании, обвиняемый был доставлен для дальнейшего содержания в УСБ Украины в городе Киеве.

Прокуратура сообщала, что с 21 декабря 2007 года «РУДЬКОВСКИЙ и его защитники необоснованно уклоняются от ознакомления с материалами уголовного дела, в нарушение своих процессуальных обязанностей".

В сообщении отмечалось, что хотя подпиской о невыезде местом пребывания Н.РУДЬКОВСКОМУ был избран Чернигов, обвиняемый неоднократно оставлял указанное место, не сообщая следствию об этом, и для ознакомления с материалами дела не являлся.

Учитывая такие обстоятельства, прокуратурой столицы направлено в суд представление об изменении меры пресечения обвиняемому с подписки о невыезде на взятие под стражу.