Рудьковскому сделали укол

Экс-министру транспорта и связи Украины Николаю РУДЬКОВСКОМУ стало плохо на заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает вопрос об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Как сообщали УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, представителей СМИ вначале не пускали в зал суда, но потом разрешили присутствовать.

Н.РУДЬКОВСКОМУ стало плохо, вызвали медиков, около суда сейчас находится две кареты «Скорой помощи». Известно, что прямо в зале суда ему сделали укол.

Под залом суда проходит митинг, в нем участвует около 50 социалистов. Они требуют прекратить «беззаконие в стране».

Народные депутаты от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ, Николай ДЖИГА, Владимир СИВКОВИЧ в зале суда требуют от прокурора забрать ходатайство об аресте.

Депутаты просят отпустить Н.РУДЬКОВСКОГО под поручительство или залог.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры столицы по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

Прокуратура Киева объяснила, что экс-министр транспорта был задержан законно на проспекте Бажана в Киеве 9 февраля.

Прокуратура сообщала, что с 21 декабря 2007 года «РУДЬКОВСКИЙ и его защитники необоснованно уклоняются от ознакомления с материалами уголовного дела, в нарушение своих процессуальных обязанностей".

В сообщении отмечалось, что хотя подпиской о невыезде местом пребывания Н.РУДЬКОВСКОМУ был избран Чернигов, обвиняемый неоднократно оставлял указанное место, не сообщая следствию об этом, и для ознакомления с материалами дела не являлся.

Учитывая такие обстоятельства, прокуратурой столицы направлено в суд представление об изменении меры пресечения обвиняемому с подписки о невыезде на взятие под стражу.